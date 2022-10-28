Названы самые популярные пластические операции у мужчин Пластический хирург Давыдов: чаще всего мужчины прибегают к пластике носа, век и липосакции

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Современные мужчины, как и женщины, хотят выглядеть красиво и не стесняются обращаться к пластическим хирургам. О том, какая именно нужна пластика, зависит от возрастной группы мужчины, его потребностей и возможностей, рассказал в беседе с NEWS.ru профессор, доктор медицинский наук, пластический хирург Дмитрий Давыдов. Как правило, у мужчин популярна пластика век, носа, подтяжка грудных желез и липосакция.

Если речь идет о мужчинах до 35 лет, то в большей степени они хотят изменить форму носа, при этом решаются две задачи – эстетическая и функциональная, то есть улучшение носового дыхания. Здесь не имеются в виду случаи травм или других вмешательств, а просто если были небольшие затруднения носового дыхания, то мужчина готов изменить форму наружного носа, — подчеркнул Давыдов.

Немного иначе выглядят желания мужчин старше 50 лет, у которых появляются схожие с женщинами этого возраста проблемы. В таких случаях речь идет о птозе мягких тканей лица во всех его проявлениях и мужчины делают пластику лба, век, подглазничной области, средней и нижней зоны лица. По словам Давыдова, мужчины в гораздо большей степени прибегают к блефаропластике, предпочитая ее расширенным операциям.

Ранее пластический хирург Виктория Блинова рассказала, что восстановить прежнюю форму сломанного носа, учитывая реабилитационный период, реально в течение года. По ее словам, подобная травма достаточно распространена — с ней могут столкнуться не только профессиональные спортсмены, но и рядовые граждане.