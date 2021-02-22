Названы самые популярные направления в РФ для авиаперелётов

https://static.news.ru/photo/1e62bccc-7570-11eb-8265-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перелёты из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь являются самыми востребованными у россиян в первом квартале 2021 года.

В число самых популярных направлений для авиапутешествий по России также вошли Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа, сообщает Туту.ру.

Аналитики сервиса высчитали, что средний чек за перелёт по стране в одну сторону в январе 2021 года оказался на 11% ниже, чем в начале прошлого года.

Самый большой спрос на билеты из столицы зафиксирован в Калининград, Симферополь и Екатеринбург. За год он вырос на 60%. Меньше всего среди названных городов — лишь на 10% — вырос спрос на полёты в Краснодар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти страны будут продолжать работать над расширением программы льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможности передвигаться.