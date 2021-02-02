Путин пообещал расширить льготные авиаперевозки из удалённых регионов РФ

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Власти страны будут продолжать работать над расширением программы льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением. Уверяю вас, мы это не упустим, будем дальше двигаться по этому направлению, — сказал он.

Путин подчеркнул, что правительство постоянно держит в фокусе внимания вопрос льгот на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока. По его словам, это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможности передвигаться.

Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить эту связанность огромной нашей территории, — отметил он.

Путин считает, что самое простое решение заключается в увеличении субсидирования этих перевозок.

Ранее правительство уже выделяло 5,8 млрд рублей на билеты для льготных категорий населения — пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и молодёжи до 23 лет. Ожидается, что программой субсидирования авиаперелётов из ДВФО воспользуются около 450 тысяч россиян.

Ранее член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказывал NEWS.ru, что в России могут начать возвращать часть денег за покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток. Он сообщал, что такая инициатива будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее. А жители Дальнего Востока и Сибири смогут так приехать в Центральную Россию.