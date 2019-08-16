https://static.news.ru/photo/01ea7f6a-c182-11e9-968f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сервис по бронированию жилья Tvil.ru составил рейтинг наиболее востребованных россиянами, отдыхающими с детьми, отечественных курортов.

В число лидеров вошли три курорта Краснодарского края (Сочи, Анапа и Геленджик) и семь крымских городов: Евпатория, Ялта, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь, рассказывает РИА Новости .

Туристы с детьми предпочитают отдыхать в сентябре по 10--13 дней и тратят на это 2--3,5 тысячи рублей за сутки.

Как писал News.ru ранее, авиаперевозки в Россию и из неё неожиданно растут в первом полугодии 2019 года, в частности, увеличился выездной туризм. Это произошло за счёт перераспределения части потоков с направлений дальнего зарубежья на массовые экскурсионные и пляжные направления.