Эксперты по туризму опубликовали список самых оригинальных мест, которые стоит посетить путешественникам.
Как
Для туристов, уставших от жары, идеальным станет путешествие в ледяную Гренландию или на канадские острова Хауда-Гуай. Здесь можно встретить медведей гризли, китов и морских львов.
Любителям экзотики понравятся Никарагуа с богатым революционным прошлым и Камбоджа, известная слонами, водопадами и храмами. В список также вошли Молдавия со своими знаменитыми винами и Таджикистан, в котором можно многое узнать о древнем Шелковом пути.
Ранее специалисты Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) назвали страны, туристический рынок в которых растёт быстрее всего. По итогам 2019 года ими оказались Мьянма (+40%), Пуэрто-Рико (+31%) и Иран (+28%), писал NEWS.ru.
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