https://static.news.ru/photo/cbce887a-4ce3-11ea-8537-fa163e074e61_660.jpg Дахла Фото: CHROMORANGE/Moser/Global Look Press

Эксперты по туризму опубликовали список самых оригинальных мест, которые стоит посетить путешественникам.

Как сообщает радио Sputnik, для любителей отдыха у моря подойдут страны Африки. В частности, стоит побывать в марокканском городе Дахла, где можно увидеть дюны, отведать морепродуктов и полежать на широких пляжах. Также для морского отдыха подойдут Гамбия и Судан.

Для туристов, уставших от жары, идеальным станет путешествие в ледяную Гренландию или на канадские острова Хауда-Гуай. Здесь можно встретить медведей гризли, китов и морских львов.

Любителям экзотики понравятся Никарагуа с богатым революционным прошлым и Камбоджа, известная слонами, водопадами и храмами. В список также вошли Молдавия со своими знаменитыми винами и Таджикистан, в котором можно многое узнать о древнем Шелковом пути.

Ранее специалисты Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) назвали страны, туристический рынок в которых растёт быстрее всего. По итогам 2019 года ими оказались Мьянма (+40%), Пуэрто-Рико (+31%) и Иран (+28%), писал NEWS.ru.