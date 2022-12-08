Названы самые худшие варианты новогодних подарков Психолог Аисимович назвала свечки, сладости и символы года самыми худшими новогодними подарками

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В качестве новогодних подарков не стоит дарить носки, одежду, фигурки, статуэтки и мягкие игрушки, а также сладости и свечки, рассказала «Радио 1» психолог Ольга Анисимович. Она также предостерегла от того, чтобы дарить символы года. Эксперт объяснила, что по опросам такой подарок считается одним из самых бесполезных. При этом специалист призвала подбирать новогодние подарки, исходя из индивидуальных предпочтений тех, кому их планируется дарить.

Не стоит дарить носки, одежду, нательное белье, какие-то фигурки, статуэтки, мягкие игрушки <...> По опросам, которые проводились в соцсетях, такого рода подарки (символ года. — NEWS.ru) считаются одними из самых бесполезных, но есть люди, которые коллекционируют такие игрушки. Есть люди, которые будут рады повесить на елку шарик с символом года, — отметила Анисимович.

Психолог подчеркнула, что важно, чтобы новогодний подарок был полезным, и посоветовала перед его покупкой спросить своих близких, что им нужно .Она добавила, что в некоторых семьях принято составлять список возможных подарков, иногда со множеством вариантов.

Психолог Ольга Защиринская ранее рассказала, что в условиях повышения цен, когда многим приходится экономить, людям важно внимание, связанное с новогодним подарком, а не его стоимость. По ее словам, хорошей идеей для подарка может стать красивая новогодняя открытка, в том числе в электронном виде. Специалист порекомендовала написать теплые и светлые пожелания, которые для многих могут оказаться важнее материальных благ.