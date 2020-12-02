Названы самые главные страхи россиян в 2020 году

https://static.news.ru/photo/b8614438-3493-11eb-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего россияне в 2020 году боялись роста социальной несправедливости и снижения доходов. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого в октябре Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ключевыми страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%), — говорится в исследовании.

В апреле граждан чаще всего беспокоило снижение доходов (72%), в мае — потеря работы (48%). Также россияне опасались, что им не будет оказана бесплатная медицинская помощь или она будет плохого качества.

Меньше всего респонденты волновались из-за разгула преступности (33%) и беспорядков в стране (33%), а также из-за обострения конфликтов между Россией и другими странами (27%).

В опросе приняли участие 1,8 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти четверть россиян (26%) считают, что пандемия коронавируса завершится в течение полугода. Примерно столько же (24%) полагают, что окончания пандемии следует ожидать через год. Ещё 9% настроены более пессимистично. Они считают, что распространение коронавируса прекратится только через два года, писал NEWS.ru.