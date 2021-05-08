Названы самые бесполезные медицинские процедуры

Главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский заявил, что не надо увлекаться некоторыми медицинскими процедурами и тратить на них последние деньги. Об этом он рассказал в беседе с агентством ПРАЙМ.
Серебрянский
Критически относится врач и к физиолечению. Серебрянский уточнил, что научных доказательств пользы от таких процедур для выздоровления нет.
Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после неё. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать, — пояснил специалист.
Скорее всего, не поможет организму восстановить здоровье бесконтрольный приём любых препаратов. Скорее он причинит вред. Особенно если речь идёт о витаминах и БАДах, подчеркнул Серебрянский.
Ранее стало известно, что специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в ходе которого граждане России назвали профессии, представители которых получают несправедливо низкую зарплату. Большинство респондентов заявили, что больше в сравнении с имеющимися показателями должны получать медицинские работники, преподаватели и учёные.