Названы российское оружие и техника, способные уничтожить Abrams в зоне СВО Генерал Липовой: Abrams будут сожжены российскими ПТРК и танками Т-72 и Т-90

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Американские танки Abrams в случае поставки на Украину будут сожжены российскими ПТРК «Корнет», «Конкурс», «Метис», а также уничтожены танками ВС РФ — Т-72, Т-80 и Т-90, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он не исключил, что по Abrams успешно отработают вертолеты ВС РФ Ка-52 и Ми-28, используя ПТРК «Вихрь» и «Атака».

Практически любое российское противотанковое оружие, включая образцы советской разработки, способно уничтожить американские танки Abrams: РПГ-7, «Корнет», «Фагот», «Конкурс», «Метис» и так далее. Их сожгут ПТУР типа «Вихря» и «Атаки», устанавливаемые на наши боевые вертолеты Ка-52, Ми-28. Кроме того, Abrams не выдержит подрыва на нашей противотанковой мине, — добавил Липовой.

По его словам, кумулятивные снаряды российских Т-72, Т-80 и Т-90 также пробьют броню Abrams, особенно в борт.

Abrams в скором времени будут переданы Киеву, ранее заявил на заседании контактной группы по Украине в Германии глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости. При этом точную дату поставки он не назвал.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что первые 10 танков Abrams Украина должна получить в середине сентября. Всего же Вашингтон обещал Киеву передать 31 боевую машину. Кроме того, США хотят поставить ВСУ вместе с бронетехникой снаряды с обедненным ураном.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в свою очередь предположил, что американские танки Abrams на Украину не попадут до осенней распутицы. По его мнению, причиной задержки их передачи Киеву может быть факт уничтожения российскими войсками британского танка Challenger. К такому выводу военкор пришел после новостей о том, что около 200 украинских военнослужащих останутся на базах США в Германии для дополнительного обучения управлению и обслуживанию Abrams.