Названы регионы с наилучшими условиями для бизнеса

https://static.news.ru/photo/b180e23c-8b8b-11eb-86f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса. Они устраивают 79,2% опрошенных бизнесменов в ЮФО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка». Всего опросили 800 владельцев собственного бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет из всех регионов страны.

Также высокие цифры довольных бизнесом (73,9%) показал опрос предпринимателей в ПФО. Больше всего владельцев собственного дела, которых не устраивают условия, оказались в Дальневосточном (60%) и Северо-Кавказском (55,6%) федеральных округах.

В целом же опыт ведения бизнеса в России устраивает почти половину опрошенных (48,7%). Предприниматели в стране считают, что их работе мешают огромное количество отчётности и сложная бухгалтерия, монополизация, уровень налогообложения и нехватка льгот.

Ранее NEWS.ru сообщал, что осенью в Госдуму планируется внести проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В нём будут смягчены административные санкции как в отношении граждан, так и в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.