https://static.news.ru/photo/6e8cc07e-4f12-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Росстат опубликовал статистику регионов, в которых проживает больше всего мужчин. По данным на 1 января 2019 года, лидером списка стал Чукотский автономный округ. Там зафиксировано 50,8% мужчин от общего числа населения.

Немного отстаёт Камчатский край (50,0%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (49,6%). Четвёртое место заняла Чеченская Республика (49,3%), пятое — Ненецкий автономный округ (48,7%).

В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (48,7%), Республика Саха (Якутия) (48,5%), Республика Дагестан (48,3%), а также Тюменская (48,3%) и Магаданская (48,3%) области, пишет «Ридус».

Ранее в Росстате опубликовали статистику численности постоянного населения регионов страны. Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи) федеральных округах. Среди отдельных регионов лидерами антирейтинга по убыли населения стали Саратовская область (19 тысяч человек), Омская область (17,6 тысячи), Кемеровская область (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), а также Волгоградская область (15,8 тысячи), писал NEWS.ru.