Названы регионы — лидеры по удалённой работе

Минтруд назвал регионы, лидирующие по популярности удалённой работы. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская и Свердловская области, сообщают «Известия».

Наиболее активно удалённый режим работы используется в сфере финансов и образования, а также в организациях по компьютерному и программному обеспечению, информационно-коммуникационных технологиях и связи. На сегодня в России в формате удалённой работы трудятся 5% работников, это где-то три миллиона россиян. Отмечается, что удалёнка показывает большую эффективность по сравнению с офисным трудом.

Такой режим оказался выгоден и работодателям, которые могут сэкономить на оплате «коммуналки» и аренде офисов. Компании, которые оценили новый формат работы, начали перевод людей на удалёнку ещё в прошлом году. Новый формат работы оказался наиболее удобен для офисных работников, так как существуют профессии, для которых переход на удалённую работу просто невозможен.

Новый формат работы появился благодаря развитию цифровых технологий, сыграла роль и ситуация с пандемией. Многим людям это позволило найти дополнительный заработок и возможность быть с семьёй.

Однако, считают эксперты, повсеместно удалёнку насаждать нельзя. Так, можно считать нонсенсом дистанционное образование. К тому же россияне привыкли быть в коллективе, поэтому запрос на общение очень важен и ценен.

Ранее сообщалось, что с 25 октября руководители организаций, действующих на территории Москвы, обязаны были перевести не меньше 30% сотрудников на удалённый режим работы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём блоге.