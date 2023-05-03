Названы регионы России, которым могут грозить цунами Океанолог Слюняев назвал дальневосточное побережье небезопасным регионом из-за возможности цунами

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Самым небезопасным регионом в России из-за возможности возникновения цунами является дальневосточное побережье, предупредил заведующий сектором Института прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН Алексей Слюняев. В беседе с «Газетой.Ru» физик-океанолог отметил, что в этот регион цунами могут приходить из Тихого океана.

В первую очередь, опасность касается дальневосточного побережья. Хорошо известно, что этот регион подвержен цунами, приходящим из Тихого океана. Не случайно само слово «цунами» имеет японское происхождение. Но они возможны и в Черном море, и в других крупных акваториях, но, соответственно, в меньших масштабах, — пояснил эксперт.

По словам океанолога, волна превращается в цунами в тот момент, когда переносит энергию от источника возбуждения на заметное расстояние, после чего выходит на берег. Ученый уточнил, что причины подобного явления разнообразны. Он предупредил, что в качестве источников могут выступить любые крупные возмущения морской поверхности. При этом Слюняев отмечает, что чаще всего цунами происходят из-за тектонических сдвигов.

22 апреля в Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0. В Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой до двух-трех баллов. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.