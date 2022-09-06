Названы провоцирующие развитие подагры продукты Диетолог Круглова назвала провоцирующие развитие подагры продукты

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Сырокопченые изделия являются достаточно экстрактивными, они могут стимулировать работу пищеварительной системы и провоцировать выработку соляной кислоты пищеварительного сока, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, страдающим подагрой людям стоит исключить подобные продукты из своего рациона, так как они только усложняют течение болезни.

Такие продукты не используются при подагре (заболевание, вызванное повышением уровня мочевой кислоты в крови, или гиперурикемией – NEWS.ru). Пациенты с этим диагнозом должны исключать сырокопченые изделия из рациона, — предупредила Круглова.

Диетолог отметила, что сырокопченые изделия также противопоказаны людям, страдающим гастритом, гастродуоденитом, панкреатитом и язвенной болезнью. Более того, от этих продуктов нужно отказаться людям с лишним весом или с диагнозом «ожирение», так как они только стимулируют аппетит.

Вроде человек поел, получил калории, но есть хочется еще. Здесь надо быть аккуратными, — посоветовала Круглова.

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