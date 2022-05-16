Названы провоцирующие развитие кариеса продукты Стоматологи Балакирева и Конников назвали провоцирующие развитие кариеса продукты

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Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог Олег Конников заявили, что развитию кариеса способствует употребление сахара, соли, продуктов с повышенной кислотностью, а также любой другой еды, которая застревает в зубах. Эксперт отметили, что углеводы также способны разрушать эмаль зубов. Рекомендуется при этом избегать продукты повышенной кислотности людям с проблемными зубами, пишет URA.RU.

Сахар разрушает эмаль зубов. Кариес ещё быстрее начинает развиваться в полости рта, поэтому мы детей пытаемся ограничить в употреблении сладкого, — рассказала Балакирева.

Она дала простой совет по уходу за эмалью зубов: после приёма пищи, в особенности сладкой, нужно прополоскать рот простой водой.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее заявил, что скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными. Эксперт отметил, что ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. По его словам, люди, потребляющие вейпы, не осознают, что у них может развиться онкология на фоне курения. Он добавил, что из-за курения электронных сигарет возникает канцерогенная настороженность. По его словам, это означает, что в слизистой либо в бронхах, либо в лёгких может зародиться онкологический процесс.