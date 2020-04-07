Названы профессии, ненужные при пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/5f8278e4-787a-11ea-93d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессии поваров, официантов, охранников и уборщиков оказались самыми невостребованными в России в марте 2020 года. Причём на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции спрос на официантов за три недели упал в десять раз.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рекрутинговых компаний. Агентство отмечает, что также стало меньше вакансий медсестёр, горничных, секретарей, фитнес-тренеров, ивент-менеджеров и офис-менеджеров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Института прогрессивного образования считают, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда. Из-за банкротства предприятий под ударом окажутся не только работники сферы туризма, экскурсоводы и сотрудники авиакомпаний, но и фитнес-инструкторы, работники типографий и даже IT-специалисты.