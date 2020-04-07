Названы профессии, ненужные при пандемии коронавируса

Профессии поваров, официантов, охранников и уборщиков оказались самыми невостребованными в России в марте 2020 года. Причём на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции спрос на официантов за три недели упал в десять раз.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Института прогрессивного образования считают, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда. Из-за банкротства предприятий под ударом окажутся не только работники сферы туризма, экскурсоводы и сотрудники авиакомпаний, но и фитнес-инструкторы, работники типографий и даже IT-специалисты.
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