Названы продукты, которые помогут побороть бессонницу
Live 24: продукты с содержанием магния помогут побороть бессонницу
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:50, 10 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Повышенный уровень сахара в крови может стать причиной нежелательного бодрствования в ночное время, чтобы побороть бессонницу, нужно сократить количество потребляемого сахара. Как пишет Live 24, справиться с бессонницей помогут продукты с содержанием магния.
Важнейшим веществом с точки зрения здоровья нервной системы является магний — он служит натуральным релаксантом и антидепрессантом, а также способствует избавлению от бессонницы. Однако специалисты также предупреждают, что магний может понижать давление, — пишет издание.
По данным СМИ, люди в основном предпочитают потреблять магний через БАДы, однако этот полезный микроэлемент также содержится и в натуральных продуктах: например, в шпинате, зелени, зелёных листовых овощах и семечках.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что от бессонницы помогает употребление черешни, красных сортов винограда, яиц, вишни и миндаля. По его словам, длительная бессонница способна навредить мозгу, поэтому с ней необходимо бороться.