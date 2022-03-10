Названы продукты, которые помогут побороть бессонницу

Повышенный уровень сахара в крови может стать причиной нежелательного бодрствования в ночное время, чтобы побороть бессонницу, нужно сократить количество потребляемого сахара. Как пишет Live 24, справиться с бессонницей помогут продукты с содержанием магния.

Важнейшим веществом с точки зрения здоровья нервной системы является магний — он служит натуральным релаксантом и антидепрессантом, а также способствует избавлению от бессонницы. Однако специалисты также предупреждают, что магний может понижать давление, — пишет издание.

По данным СМИ, люди в основном предпочитают потреблять магний через БАДы, однако этот полезный микроэлемент также содержится и в натуральных продуктах: например, в шпинате, зелени, зелёных листовых овощах и семечках.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что от бессонницы помогает употребление черешни, красных сортов винограда, яиц, вишни и миндаля. По его словам, длительная бессонница способна навредить мозгу, поэтому с ней необходимо бороться.