Названы продукты, помогающие справиться с бессонницей

От бессонницы помогает употребление черешни, красных сортов винограда, яиц, вишни и миндаля, рассказали доктор Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург, передаёт Live 24. По словам последнего, длительная бессонница способна навредить мозгу, поэтому с ней необходимо бороться.

От бессонницы надо избавляться, с ней надо работать. Потому что затяжная бессонница — это депрессия, которая вредна для мозга, — предупредил Гинзбург.

В винограде есть необходимый для качественного сна мелатонин, в миндале — много магния и калия, которые в том числе защищают о ночных судорог.

Яйца, наряду с другими белковыми продуктами, содержат триптофан. Эта аминокислота превращается в организме в мелатонин и холин, стабилизирующие работу нервной системы.

Ранее диетолог Татьяна Букина назвала средиземноморскую диету самой эффективной для сохранения молодости. Ссылаясь на мнение ряда ассоциаций диетологов, она пояснила, что этот тип питания подразумевает ограничение употребления красного мяса примерно до трёх раз в месяц.

Также Букина напомнила, что для сохранения молодости людям нужно пить достаточное количество воды в сутки. По словам эксперта, этот показатель следует рассчитывать по схеме: 30 мл воды на один килограмм веса в день.