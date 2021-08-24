Названы проблемы, которые могут помешать трудоустройству

Эксперты центра занятости «Моя работа» рассказали «Москве 24» о психологических барьерах, которые могут помешать трудоустройству и карьерному росту.

По их данным, одна из наиболее распространённых трудностей — это неуверенность соискателя в себе, когда человек сомневается в силах и не осознаёт свои конкурентные преимущества. Ещё одной проблемой при поиске работы может стать отсутствие мотивации и нереалистичное представление о трудоустройстве, уровне заработной платы или карьерном росте.

Многие кандидаты затрудняются в формулировке чётких целей на будущее и понимании, что именно мотивирует их в жизни и в работе. Специалисты службы занятости вместе с обратившимися кандидатами разбираются, что является важным для клиента и как он может этого добиться, какие внутренние ресурсы для этого есть, — отметили эксперты.

По их словам, специалисты могут помочь соискателю сформировать чёткие и достижимые цели, а также преодолеть страхи и негативные стереотипы о рынке труда.

Как сообщалось, в первой половине текущего года чаще всего причиной отказа в принятии на работу становилось несоответствие зарплатных ожиданий соискателя предполагаемой вакансии. На её долю приходится треть от общего числа отказов в трудоустройстве. В каждом пятом случае отказ соискатели получали из-за отсутствия у них требуемых навыков и квалификации. Причиной каждого шестого отказа стало несоответствие корпоративной культуре личных качеств соискателя.