Названы причины резкого роста заболеваемости COVID-19 в России

Основными причинами резкого роста заболеваемости COVID-19 в России стали наступление осени и распространение «дельта»-штамма. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. По её словам, новый вариант коронавируса более активно проникает в организм человека.

Как отметила медик, рост заболеваемости в холодное время касается не только случаев коронавируса, но и гриппа и ОРВИ. Ещё одной причиной вспышки коронавируса, по мнению иммунолога, могло стать изменение привычек людей с приходом осени.

В осеннее время мы стали дольше находится в закрытых помещениях, меньше проветривать. Да и кондиционеры, если их неправильно эксплуатировать, становятся источниками инфекции. Кроме того, и в школах, и в детских садах увеличивается контакт с заболевшими людьми, — отметила врач.

При этом Логина считает, что увеличение числа инфицированных не связано с поездками людей, поскольку особых путешествий в это время года уже нет, в отличие от лета.

По данным на 23 сентября, в России от коронавирусной инфекции за сутки погибли 820 человек. Это рекордная смертность от COVID-19 на территории страны, в прошлый раз столько же жертв было зафиксировано 26 августа.

Всего за день в России было зарегистрировано 21 438 случаев заболевания коронавирусом, при этом полностью излечились от инфекции 16 567 человек. Известно, что среди заболевших 8,5% не имели выраженных клинических проявлений COVID-19.