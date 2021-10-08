Названы причины обвинения бывшего вице-президента «ПИК»

Ущерб от действий бывшего вице-президента группы «ПИК» Александара Лефеля, которого обвинили в мошенничестве, в компании оценивают в 100 млн рублей. В организации считают, что он тратил деньги дольщиков и компании, в том числе на стадии нулевого цикла строительства, передаёт РИА Новости.

Сотрудниками службы безопасности компании установлены факты злоупотреблений со стороны Лефеля в период 2017–2018 годов при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге, — рассказали в пресс-службе организации.

Компания «ПИК» завершила работы на стройке в Петербурге за собственные средства, а затем обратилась в правоохранительные органы. Силовики провели проверки в декабре 2020 года и в июне 2021 года, возбудили два уголовных дела, а затем объединили их в одно производство.

По делу назначены многочисленные экспертизы и исследования. Компания признана потерпевшим и гражданским истцом по делу и оказывает полное содействие расследованию, — добавили в организации.

Силовики задержали Лефеля в Москве днём 8 октября. Он проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов ходатайствовали в суд об аресте мужчины на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

При этом в группе «Самолёт», где сейчас Лефель занимает пост директора по региональному развитию, заявили, что обвинения не связаны с его работой в этой компании.