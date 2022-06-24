Названы повышающие риск сердечного приступа факторы Кардиолог Сонгуров назвал повышающие риск сердечного приступа факторы

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Кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров заявил «Известиям», что смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями, такими как сердечная недостаточность. Эксперт пояснил, что инфаркт миокарда — это острая боль в груди, которая вызвана дефицитом кислорода в сердечной мышце. Основная причина этого явления является существенное сужение сосудов сердца.

Когда возникает такое состояние, постепенно формируется бляшка, которая растёт и значимо перекрывает кровоток в сердце. Кроме того, инфаркт миокарда может произойти из-за коагуляции — сгущения крови, например, на фоне приёма наркотических препаратов вроде кокаина, — поделился Сонгуров.

Он добавил, что факторами инфаркта миокарда также являются аритмия и разрыв стенок сердца. Кардиолог посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от большого количества алкогольных и кофейных напитков и чрезмерного употребления табака.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала о том, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.