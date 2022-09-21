Названы поступки родителей, которые могут травмировать психику ребенка Психолог Борисов: нельзя допускать, чтобы ребенок видел родителей голыми

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Нельзя допускать, чтобы ребенок видел родителей голыми или в моменты интимной близости, иначе не избежать психологических травм, рассказал «Газете.Ru» педагог-психолог Никита Борисов. Также, по его словам, ни в коем случае не стоит в семье прививать правило выпивать по праздникам и в целом злоупотреблять алкоголем, так как ребенок может усвоить это как нормальную модель поведения.

Ребенку не надо знать, что у родителей кризис, или что в семье финансовые трудности, тем более — если они как-то связаны с ним. Также, если у вас напряженные отношения с кем-то из родственников, не стоит их оскорблять в присутствии детей. Здесь нельзя забывать про роли. Критика в адрес «ненавистной тещи» ранит ребенка, ведь для него она «любимая бабушка», — объяснил психолог.

Борисов предостерегает от проявлений враждебности и агрессии по отношению к детям, а также рекомендует не делать детей свидетелями конфликтом между родителями и посвящать их во взрослые проблемы, которые они в маленьком возрасте могут понять неверно.

По его мнению, ребенок в маленьком возрасте не в состоянии полноценно понять взрослые аспекты отношений. Они остро реагируют на конфликты и, если они не могут их избежать или предотвратить, начинают замыкаться в себе. Поэтому лучше детям просто позволить проживать свое детство в естественной для них роли и не думать о проблемах родителей.

Медицинский психолог Любовь Крушинских ранее рассказала, что слова-установки, поддерживающие только эгофункцию: «молодец», «умница», «ты самый-самый» и другие нередко провоцируют у ребенка страх совершить ошибку или отказ от принятия этой ошибки. Она также предупредила, что нельзя своего ребенка сравнивать со сверстниками или братьями и сестрами, поскольку это внушает ему чувство вины, что он не соответствует ожиданиям окружающих.