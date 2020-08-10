Названы отрасли, сотрудники которых могут навсегда остаться на удалёнке

https://static.news.ru/photo/72156cfc-db15-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martine Savard/pexels.com

Предстоящей осенью на российском рынке труда будет преобладать новый формат занятости — офисно-удаленный. При этом часть профессий могут и вовсе полностью перейти на удалёнку, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, сейчас вообще рано говорить о возвращении режима рабочего времени к привычным формам.

Есть опасения второй волны пандемии осенью, а, значит, некоторые работодатели предпочтут не рисковать. И там, где это возможно, по-прежнему сохранится режим дистанционной формы организации труда. Но, конечно, того, что было в марте-мае мы уже вряд ли увидим, — цитирует Сафонова «Российская газета».

Несмотря на то, что медики в большей степени будут готовы реагировать на угрозы в случае второй волны коронавируса, экономика не может отказаться от ограничений в полной мере, так как риск скатиться в жёсткий кризис, не преодолев предыдущие проблемы, остаётся высоким, отметил эксперт. Именно поэтому наиболее вероятным может стать сочетание разных форм: полного, частичного присутствия в офисе на рабочем месте и дистанционного формата.

Среди трудовых функций, которые, как свидетельствуют опросы работодателей, могут уйти в постоянный дистанционный формат, финансист назвал бухгалтерию, аналитику, часть консалтинга, колл-центры небольших компаний и ряд других. Кроме того, по мнению Сафонова, станет меньше очных совещаний. Это почти наверняка обрадует многих работников, так как экономия времени будет налицо, а заочный формат «не позволяет воду в ступе толочь».

Постепенно всё то, что не требует непосредственного контакта, останется на удалёнке, подытожил эксперт.

Ранее, как писал NEWS.ru, аналитики из Национального бюро экономических исследований США заявили об увеличении продолжительности рабочего дня и числа совещаний во время удалённой работы сотрудников из-за пандемии коронавируса.