Названы основные причины выпадения волос Трихолог Нагайцева: дефицит железа провоцирует выпадение волос

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Наиболее частыми причинами выпадения волос у девушек являются перенесенное заболевание, длительный прием лекарств и противовоспалительных средств, рассказала в беседе с NEWS.ru дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, в период распространения коронавирусной инфекции многие пациентки сталкивались с постковидным выпадением волос, однако наиболее частой причиной этого явления становится дефицит железа.

Латентный дефицит железа — проблема номер один у женщин, особенно молодых женщин детородного возраста. Также причиной может быть прием лекарственных препаратов, в том числе противовоспалительных средств, например, ибупрофена, который пьют и от головной, и от зубной боли. Это может быть передозировка витамина A, — сказала Нагайцева.

Она добавила, что на состояние волос влияет эндокринная система, заболевания щитовидной железы, дефицит витамина D, омеги-3, цинка, селена, магния, белка и витамина B7.

Ранее дерматолог-трихолог Юлия Галлямова рассказала, что силикон является лучшим материалом для изготовления расчесок и их использования. По ее словам, деревянные расчески быстро делают заусенцы и могут травмировать волосы, а расчески из некачественного пластика электризуют их.