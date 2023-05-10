Названы основные причины носовых кровотечений у детей Педиатр Голикова назвала аллергию одной из причин носовых кровотечений у детей

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Носовое кровотечение у детей возникает часто и в большинстве случаев не является серьезным заболеванием, рассказала врач-педиатр Наталия Голикова. В разговоре с aif.ru специалист назвала наиболее распространенными причинами сухой воздух, из-за которого в слизистой оболочке образуются трещины, полипы носа, при которых происходит воспалительный процесс, аллергии, инфекции верхних дыхательных путей и травмы носа.

Как уточняет издание, кровотечение при этом может сопровождаться различными симптомами. Голикова предупреждает, что среди них затруднение дыхания, кашель, тошнота и рвота. В первую очередь при кровотечении из носа родителям нужно усадить ребенка вертикально и слегка наклонить вперед, после этого зажать мягкую часть носа пальцами на 10-15 минут. Также можно приложить холодный компресс.

Если не удается остановить кровь самостоятельно, педиатр рекомендует вызвать врача, который сможет установить причины проблемы и назначить терапию. Она уточнила, что обычно лечение состоит из назальных капель и антибиотиков, но иногда может потребоваться хирургическое вмешательство в виде прижигания кровеносных сосудов коагулятором для их герметизации.

Невролог-эпилептолог Наталья Коньшина ранее рассказала, что чаще всего приступы эпилепсии случаются ночью — это связано с ослабеванием тормозящих защитных механизмов при работе мозга во сне. По ее словам, у детей на болезнь может указывать широкий спектр симптомов — от малозаметных вздрагиваний до судорог всего тела.