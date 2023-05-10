Невролог рассказала о ночных проявлениях опасной болезни у детей Невролог Коньшина назвала ночные судороги у детей возможными признаками эпилепсии

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Чаще всего приступы эпилепсии случаются именно ночью — это связано с ослабеванием тормозящих защитных механизмов при работе мозга во сне, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач невролог-эпилептолог, нейрофизиолог Наталья Коньшина. По ее словам, у детей на болезнь может указывать широкий спектр симптомов — от малозаметных вздрагиваний до судорог всего тела.

Ночные приступы могут быть разными: от больших, развернутых тонико-клонических (судороги всего тела, слюнотечение, мочеиспускание) до малозаметных (вздрагивания, подергивания отдельных конечностей), — объяснила врач.

Эпилептолог добавила, что чаще всего приступы происходят в первый цикл сна — в течение полутора часов после засыпания. Однако при некоторых формах эпилепсии приступы возникают в утренние часы при пробуждении. При этом в ряде случаев эпиприступы во сне легко перепутать с ночными кошмарами: ребенок кричит, у него наблюдается психомоторное возбуждение.

По словам невролога, чтобы дифференцировать эти состояния от нарушений сна неэпилептической природы, необходимо провести медицинское исследование — ночной видео-ЭЭГ-мониторинг.

Ранее врач скорой помощи Елена Нечаева рассказала о распространенном заблуждении, в соответствии с которым при эпилептическом приступе больному якобы необходимо вставить между челюстями какой-либо предмет. По словам врача, подобные действия могут только навредить больному: сломать зубы или травмировать горло.