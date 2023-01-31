Названы опасные последствия экстремальной диеты известного футболиста Диетолог Круглова заявила, что диета экс-вратаря Овчинникова может привести к проблемам со здоровьем

Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Сергей Овчинников

Ограничение рациона одним приемом пищи в сутки может провоцировать сильный голод к моменту, когда человек садится за стол, а также приводить к проблемам с усвоение питательных веществ и обострению некоторых болезней ЖКТ, заявила в разговоре с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Так она прокомментировала диету бывшего вратаря сборной России по футболу Сергея Овчинникова, назвав способ «экстремальным интервальным голоданием». Экс-спортсмен утверждает, что ест только один раз в сутки, при этом совершенно себя не ограничивая.

Комфортная частота приемов пищи достаточно индивидуальна, традиционно речь идет о завтраке, обеде и ужине. Приведенное ограничение рациона может провоцировать сильный голод к моменту потребления еды и приводить к перееданию. В этом случае на первый план выходит не вопрос влияния на вес, а вопрос о здоровье пищеварительной системы. Дело в том, что для нее комфортно принимать пищу регулярно и умеренно, — заметила Круглова.

Доктор объяснила, что для переваривания необходимы ферменты, которых при таком рационе может быть недостаточно. В результате могут возникнуть проблемы с освоением питательных веществ. В конечном итоге все это, возможно, приведет к дефициту витаминов, минералов и не только, заметила диетолог.

Второе: есть болезни, которые могут обостриться при таком редком приеме пищи, при предрасположенности к ним. Это и желчекаменная болезнь, и воспалительные заболевания пищеварительного тракта. Едва ли такой рацион вызовет появление этих недугов, но обостриться они могут, — заключила Круглова.

Относительно влияния такой диеты на вес доктор заметила, что при сокращении числа приемов пищи снижается и уровень калорий. Как раз такой дефицит и создается в период активного снижения веса. Круглова заключила, что «метод Овчинникова» — это экстремальное интервальное голодание.

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