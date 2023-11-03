Названы неожиданные полезные свойства аджики Малышева заявила о пользе аджики для зрения

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Употребление аджики помогает улучшить зрение, так как она содержит в себе большое количество витамина А, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, витамин А не синтезируется организмом человека, поэтому его необходимо получать извне. В 100 граммах аджики содержится 168% суточной нормы данного вещества.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что витамин А содержится в перце, входящим в состав аджики. Это вещество способствует выработке родопсина — пигмента, участвующего в акте зрения. Он расходуется при попадании света на сетчатку, сигнал от которого передается в мозг. Кроме того, в состав перца также входит капсаицин, который снижает риски развития инфаркта и инсульта на 40%. Однако аджика может быть и вредной для сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют выбирать аджику с наименьшим содержанием соли или без ее наличия в составе.

Соли в аджике четыре грамма. Если взять горчицу или хрен, там только 1,1 грамма. Когда мы кушаем соленые продукты, стенка сосуда отекает и крови становится трудно по нему путешествовать. Это приводит к повышению артериального давления и риска сердечно-сосудистых катастроф, — уточнил иммунолог Андрей Продеус.

Елена Малышева ранее объяснила, как различные цвета влияют на организм человека. По ее словам, зеленый цвет способствует ускорению заживления ран, а голубой цвет создает ощущение спокойствия. Красный цвет же может настроить человека на победу и помочь привлечь к себе внимание.