Малышева назвала самые полезные для здоровья цвета Малышева заявила о положительном влиянии зеленого цвета на организм

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Цвета могут оказывать влияние на организм человека, ускоряя его восстановление после болезни или снижая аппетит для похудения, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, зеленый цвет полезен для людей, перенесших хирургические операции. Голубой же цвет помогает человеку успокоиться перед медицинским вмешательством.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отмечает, что голубой цвет создает у человека ощущение спокойствия и комфорта. По этой причине хирурги надевают форму голубого цвета, чтобы пациенты не волновались перед ответственными операциями. Согласно результатам научных исследований, голубой цвет сокращает частоту сердечных сокращений зрителя на 3,6 процентных пункта. Кроме того, этот цвет помогает снизить аппетит, что полезно для худеющих.

Красный цвет воспринимается как агрессия, привлекательность и успех в жизни. Это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Если говорить о спорте, то бывают борцы в синей и красной форме. Статистика показывает, что [соотношение побед по цветам формы] 16 к 21, — добавил врач-офтальмолог Михаил Коновалов.

Врач-иммунолог Андрей Продеус также заявил, что полезным для здоровья является зеленый цвет. Это обусловлено тем, что он способствует ускоренному заживлению ран. Ученые отмечают, что пациенты, которые смотрят в окно на зеленые парки и леса, быстрее выписываются из больниц. Студенты, глядя на зеленый цвет, лучше усваивают учебный материал, подытожил специалист.

Елена Малышева ранее рассказала, какие привычки приводят к инфаркту. По ее словам, курение, малоподвижный образ жизни и употребление соленых продуктов в больших количествах способствуют развитию сердечно-сосудистых катастроф.