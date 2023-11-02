Малышева рассказала, какие привычки приводят к инфаркту Малышева посоветовала отказаться от курения и соли для профилактики инфаркта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малоподвижный образ жизни, курение и употребление соленой пищи повышает риск инфаркта и болезней сердечно-сосудистой системы, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особую опасность для здоровья также представляет ожирение и повышенный сахар в крови.

Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что высокий холестерин, курение и повышенное артериальное давление — это главные «враги» сердца. Это обусловлено тем, что они повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводят к формированию атеросклеротических бляшек. Тромбы способны перекрывать сосуды сердца, что является одной из основных причин развития инфаркта миокарда. Опасным для здоровья также является увлечение солеными продуктами.

Когда мы употребляем соль, натрий входит в стенку сосуда, задерживает там жидкость, суживает просвет сосуда и повышает артериальное давление. Исключение соли уменьшает давление и риски сердечно-сосудистых катастроф. Желательно исключить соль полностью, — объяснил Гандельман.

«Друзьями» сердца являются регулярные занятия спортом, ограничение соли, а также употребление продуктов, содержащих в себе витамин С. По словам Малышевой, к числу таких продуктов относят черную смородину, болгарский перец, шпинат, а также петрушку.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева ранее заявила, что употребление жирных и жареных продуктов также способствует повышению риска инфаркта. По ее словам, такие продукты увеличивают уровень холестерина в организме, что приводит к образованию тромбов.