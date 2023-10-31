Россиянам рассказали, какие привычки ухудшают работу сердца Врач Маршинцева: курение может ухудшить работу сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые привычки, такие как курение и употребление жирной и жареной пищи, могут ухудшить работу сердца, предупредила врач-кардиолог Юлия Маршинцева. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что никотин и жирные жареные блюда повышают уровень холестерина и вызывают атеросклероз. На фоне этого в коронарных сосудах, которые питают сердце, появляются бляшки.

К факторам, которые в перспективе могут ухудшить работу сердца, относятся курение, а также употребление жирного и жареного. Все это повышает холестерин и вызывает атеросклероз — появление бляшек в коронарных сосудах, которые питают сердце, — уточнила врач.

Атеросклероз приводит к недостаточному питанию сердца, что может стать причиной возникновения инфаркта миокарда. Кардиолог подчеркнула, что риску развития сердечно-сосудистых заболеваний особенно подвержены мужчины. Она посоветовала им тщательнее следить за своим здоровьем, в частности за холестерином, вести активный образ жизни и отказаться от курения.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что курага способствует профилактике атеросклероза и улучшает зрение. По ее словам, в состав кураги входят калий, витамин А, а также грубые пищевые волокна, улучшающие работу организма.