Названы народы, ментально похожие на русских

Россияне гордятся своей уникальностью, описывая черты характера, которые невозможно встретить где-то ещё. Однако существуют нации, с которыми жители РФ наверняка поладят. Дело в том, что есть народы, ментально похожие друг на друга. Об этом пишет Readovka.

Итальянцев не зря называют «весёлыми русскими». Похожую фразу в отношении себя также могут услышать россияне. У нас не только совпадают предпочтения в еде, но и поведение. Например, итальянские невестки так же часто не ладят со свекровями, как и русские. Кроме того, у нас есть похожие выражения. В Италии можно услышать фразу Сhi non lavora, non mangia. В России есть похожая поговорка, которая переводится как «Кто не работает, тот не ест».

После холодной войны русский взгляд устремился на Запад. Все россияне мечтали быть похожими на американцев. Молодые люди скупали жвачки и носили рваные джинсы, подражая моде, которая царила в США. Жители других стран заметили, что русские и американцы похожи в общении. Люди немного грубоваты. Но при этом они одинаково любят большие дома и машины, предпочитают роскошную жизнь.

Ещё русских часто сравнивают с ирландцами. Обе нации социальны и обожают праздники. Некоторые праздники, появившиеся в Ирландии, отмечают в России. Например, День святого Патрика. Также люди похожи исторической судьбой. Северная Ирландия до сих пор считается частью Великобритании, а русские несколько веков находились под влиянием татаро-монгольского ига.

Ранее президент России Владимир Путин сдержал своё обещание и написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

Путин напомнил, что русские, украинцы и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была круп­нейшим государством Европы. Он перечислил основные исторические события, которые доказывают, что эти три народа существовали долгое время как одно целое.