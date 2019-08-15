https://static.news.ru/photo/427c248c-bf40-11e9-ac64-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, куда любят летать пенсионеры, проанализировав все купленные билеты с августа 2018 года по август текущего года.

Почти четверть из тех, кто отправляется в путешествие на самолёте по России, выбирают Москву. Затем идёт Симферополь, а замыкает тройку Санкт-Петербург. Ожидаемо, половину рейтинга занимают курортные города, такие как Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Анапа.

Из зарубежных стран россияне-пенсионеры чаще всего летают в страны ближнего зарубежья: Армению, Молдавию, Грузию, Узбекистан, Белоруссию, Азербайджан. Из европейских стран самая желанная — Чехия, а из стран дальнего зарубежья — Израиль.

Летом в дорогу отправляется 31% пожилых жителей страны, осенью — 29%, весной — 22%, зимой — 18%.

Мужчины наиболее активны в возрасте 60 лет, а женщины — 56.

Если проанализировать данные, то можно сделать вывод, что c увеличением возраста пенсионеры путешествуют меньше. Примечательно, что женщин пенсионного возраста путешествует в два раза больше, чем мужчины, — говорится в сообщении сервиса.

Ранее News.ru писал, что большинство российских путешественников считают, что в первое зарубежное путешествие лучше отправляться в Турцию или Чехию. Первая привлекает средиземноморскими курортами с отелями по системе «всё включено». Вторая — тем, что «лететь недалеко, и билеты стоят не так дорого».