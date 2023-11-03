Названы лучшие города для празднования Дня народного единства Тревел-блогер Ансталь: праздновать 4 ноября лучше в Москве и Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День народного единства 4 ноября можно отметить всей семьей в любом городе России, заявила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Выбирать она советует из того, к чему больше лежит душа, однако лучшими городами считает Москву, Санкт-Петербург и Казань.

В топы я бы выделила Москву, Санкт-Петербург, Казань, плюс экскурсии по ближайшим городам, например Торжок. Можно поехать в столицу, где всегда проходят концерты, посетить выставки на ВДНХ, — говорит блогер.

Для отдыха всей семьей она советует выбрать путешествие по Золотому кольцу. А если есть желание уехать подальше, то для этого лучше всего подходит Калининград, считает Ансталь. Здесь можно посетить много различных мероприятий и посмотреть город.

Ранее Ансталь рассказала, где в России можно увидеть северное сияние. По ее словам, самым популярным направлением для этого является Мурманск, и основным преимуществом здесь является транспортная доступность. Также россияне часто выбирают для наблюдения за природным явлением север Красноярского края, Карелию, Республику Коми, Чукотку и Якутию.

Также среди россиян набирает популярность экотуризм, заявил на этой неделе вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, за последний год люди стали чаще бронировать туры с отдыхом на природе. Самыми популярными направлениями являются Карелия, Байкал и Мурманская область.