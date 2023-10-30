В РСТ перечислили самые популярные регионы для экотуризма в России Турэксперт Барзыкин назвал Карелию самым популярным регионом для экотуризма

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Экотуризм сейчас набирает популярность у россиян, за последний год люди стали чаще бронировать туры с отдыхом на природе, рассказал NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, самыми популярными направлениями являются Карелия, Байкал и Мурманская область.

За последний год люди все чаще бронируют туры с отдыхом на природе. Наиболее популярным направлением является Карелия, да и в целом Северо-Западный округ. Псковская область, Пермская тоже интересны. Многие зимой едут в Мурманск, чтобы увидеть северное сияние. Также популярны Байкал, Алтай и Северный Кавказ. Арктическая зона по-своему совершенно уникальна. Экотуризм интересен еще тем, что там нет туристического сезона, туристы могут путешествовать круглый год и каждый раз отмечать для себя что-то новое, — рассказал Барзыкин.

Вице-президент РСТ отметил, что зимой можно отправиться как на горнолыжный отдых, так и на экскурсионные туры. При этом стоимость такой поездки обойдется дешевле, чем путешествие за границу.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что множество туристов отправляются в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние. Это направление популярно, в частности, из-за транспортной доступности, пояснила путешественница. Также северное сияние можно застать в Карелии, Республике Коми, на Чукотке и в Якутии.