Названы лучшие горнолыжные курорты, куда можно отправиться летом Эксперт Уманский посоветовал отправиться на горнолыжные курорты Сочи

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Лучшими горнолыжными курортами, куда можно отправиться летом, являются сочинские Красная Поляна и Роза Хутор, рассказал NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Кроме того, он посоветовал развивающийся Архыз.

В Сочи у нас самые развитые горнолыжные курорты — это Красная Поляна и Роза Хутор, кроме того, летом можно отправиться в Приэльбрусье. Медленно, но успешно развиваются курорты в Архызе, это популярное место, но больше для локального рынка и пока там ключевая проблема — ограничения номерного фонда, — сказал Уманский.

Он добавил, что в России существо множество горнолыжных курортов, однако они по своим критериям не могут сравниться с масштабными проектами. По словам Уманского речь идет и о Подмосковье, и оо Ленинградской области, которые, с точки зрения транспортной доступности и расходов, даже более популярны на отечественном рынке, поскольку есть возможность быстро добраться и отдохнуть в формате одних-двух суток.

Единственное ограничение у таких курортов — это погодные условия, горнолыжные курорты все же больше подходят для зимнего спорта. Мы по-прежнему считаем, что горнолыжных курортов в стране недостаточно, их можно увеличивать и развивать, максимально перспективны для этого горы Кавказа, — рассказал Уманский.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор. Размер сбора за сутки проживания в гостинице составит 100 рублей на человека.