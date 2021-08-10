Названы самые популярные книги у россиян

Популярнее всего у россиян всегда была детская литература, потом идут книги по экономике и искусству, затем все остальные. Об этом «Народным Новостям» рассказала директор библиотеки имени Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества Зоя Чалова.

Вся категория населения старшего возраста как читала, так и читает. Читает и молодежь, но в основном литературу, которая нужна для учебы, для службы, для профессионального продвижения, для определения каких-то путей в жизни, — отмечает эксперт.

Самыми популярными книгами среди россиян она назвала книги по экономике, искусству, философии и истории. Причём около 40% из тех, кто берёт книги, предпочитают искусство. Примерно столько же берут художественную литературу. Оставшаяся часть — всё остальное.

Библиотеки до сих пор остаются востребованным местом у россиян. На сегодняшний день в них проводятся различные мероприятия и лекции, есть возможность посещать кружки по изучению языков, пообщаться с писателями и поэтами. Люди хотят чувствовать себя причастными к интересным событиям, резюмирует Чалова.

Ранее стало известно, что белорусские школьники больше не прочтут произведения Светланы Алексиевич и Александра Солженицына, а также Владимира Набокова. Этих писателей исключили из школьной программы.