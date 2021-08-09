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Белорусские школьники больше не прочтут Набокова, Солженицына и Алексиевич

15:55, 08 августа 2021
Белорусские школьники больше не прочтут Набокова, Солженицына и Алексиевич Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press
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Белорусские школьники больше не прочтут произведения Светланы Алексиевич и Александра Солженицына, а также Владимира Набокова. Этих писателей исключили из школьной программы. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на сообщение педагога Сергея Дубелевича.

Уточняется, что в 2020 году в раздел «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы» в школьной программе были включены Солженицын, Набоков и Виктор Некрасов. Теперь же в списке рекомендуют оставить только Некрасова.

Кроме того, книга Алексиевич «Последние свидетели» в прошлом году входила в раздел о литературе, созданной отечественными писателями на русском языке. В нынешнем учебном году её заменит председатель Союза писателей Белоруссии Николай Чергинец.

Ранее белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич рассказала подробности обыска в аэропорту Берлина после сообщения о якобы заложенной в её вещах бомбе. Она пояснила, что проблемы в берлинском аэропорту начались у неё уже после того, как она отдала основной багаж на ленту.

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