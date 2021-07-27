Названы категории людей, кому нельзя прививаться западными вакцинами

Вирусолог Михаил Щелканов заявил, что пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы не стоит прививаться вакцинами на основе РНК из-за большого количества побочных эффектов. Как пояснил медик Telegram-каналу «Радиоточка НСН», подобные вакцины в настоящее время используются на Западе.

Он напомнил, что западные вакцины от коронавируса нередко вызывают тромбозы. При этом российские препараты, по его словам, наоборот, не только не противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но даже обязательны.

Вакцины, которые используются в России, не только никак не влияют на состояние людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, а наоборот показаны этой группе пациентов в силу того, что они входят в группу риска по острым респираторным инфекциям, — отметил Щелканов.

Он подчеркнул, что вакцинироваться российской вакциной нужно обязательно при заболеваниях органов дыхания и сердечно-сосудистой системы при отсутствии острой фазы заболеваемости, пояснил вирусолог.

Ранее сообщалось, что независимые учёные совместно с компаниями Johnson & Johnson и AstraZeneca пытаются выяснить, может ли модификация их вакцин от коронавирусной инфекции уменьшить риск появления тромбов. Если им удастся установить причины образования тромбов, тогда препарат от AstraZeneca сможет быть модифицирован к 2022 году.