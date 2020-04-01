Названы исключения, при которых можно будет заключить брак до 1 июля

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Замминистра юстиции Денис Новак сообщил, что органы ЗАГС продолжат заключать браки в исключительных случаях в течение суток. К исключительным случаям относятся беременность и угроза жизни. Ранее Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков до 1 июля.

Основанием для регистрации брака в день подачи заявления является беременность, угроза жизни одной из сторон, вступающей в брак, и иные особые обстоятельства, — цитирует ТАСС Новака.

Он уточнил, что в этом случае в церемонии примут участие только жених и невеста. Новак напомнил, что закон позволяет зарегистрировать брак через месяц со дня подачи заявления, но не позднее 12 месяцев. Таким образом, те, кто уже подал заявление, смогут выбрать другую дату.

Как писал NEWS.ru, Минюст РФ рассматривает возможность приостановки регистрации браков и разводов до 1 июля 2020 года. 31 марта министерство предложило временно прекратить заключение и расторжение браков в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Во время пандемии коронавируса российские граждане смогут зарегистрировать брак и другие события в органах ЗАГС дистанционно.