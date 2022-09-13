Названы главные распространители коронавируса Вирусолог Чумаков назвал главных распространителей COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог Петр Чумаков заявил, что россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются главными распространителями инфекции. Эксперт при этом уточнил, что люди не знают о том, что являются источником заразы. Он при этом признал, что коронавирус становится все менее патогенным и движется к тому, чтобы стать сезонной инфекцией, пишет URA.RU.

Сейчас идет тотальное распространение коронавируса. В основном за счет бессимптомных случаев, когда люди не понимают, что они являются источником заразы. Вообще очень трудно выявить и обезопасить себя от заболевания, — рассказал Чумаков.

Специалист указал на статистику, согласной которой число тяжелых случаев, госпитализаций и смертей падает, несмотря на растущее число зараженных.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить, если прервать социальные контакты по всему миру на две-три недели. Эксперт признался, что такое осуществимо лишь «в идеальном мире роботов», где все распоряжения выполнялись бы моментально и беспрекословно. Он при этом добавил, что в настоящее время среди россиян сформирован популяционный иммунитет.