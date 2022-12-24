Названы главные ошибки в самолечении детей от гриппа и простуды Кардиолог Прокофьев перечислил главные ошибки в самолечении детей от гриппа и простуды

Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Кардиолог Денис Прокофьев рассказал «Известиям», что передозировка жаропонижающих препаратов, неправильный выбор и использование антибактериальных средств могут оказаться крайне опасными при самостоятельной попытке вылечить детей от простуды и гриппа. Эксперт отметил, что традиционные методы лечения могут быть не менее опасными. Он предупредил, что при неправильном применении жаропонижающих, они могут привести к развитию у ребенка бронхиальной астмы и поражение ЖКТ.

Самую большую опасность представляют жаропонижающие препараты. Проблема жаропонижающих препаратов в том, что при неправильном применении они могут спровоцировать развитие бронхиальной астмы, а также вызвать поражения желудочно-кишечного тракта, — рассказал Прокофьев.

Специалист добавил, что антибактериальные средства могут привести к грибковым поражениям, а также стать причиной кандидоза пищевода и ротовой полости. Он предупредил об опасности растирания кожи ребенка водкой, так как при «белой» лихорадке такой метод лечения может привести к фебрильным судорогам и даже отеку мозга.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот «свиной грипп» (штамм вируса гриппа H1N1. — NEWS.ru) будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.