Названы главные гормоны для женского здоровья и красоты Гинеколог Фисюк заявила, что гормон эстрадиол отвечает за женское здоровье и красоту

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Гинеколог Виктория Фисюк рассказала «Известиям», что от количества и соотношения гормонов в организме женщины зависит не только внешний вид, но и состояние здоровья — как физического, так и психического. Эксперт пояснила, что женским гормоном принято считать эстроген, но его фракция — эстрадиол — делает женщину более женственной. Благодаря эстрадиолу тело женщины имеет более округлые формы, а кожа мягкая и бархатистая.

Настроение и либидо напрямую зависят от количества этого гормона в крови. Поэтому, когда уровень этого гормона падает во вторую фазу, то есть накануне менструации, у женщин может портиться настроение, — рассказала Фисюк.

Специалист добавила, что переизбыток может также негативно повлиять на состояние женщины, как и при недостатке. Он посоветовала обращаться ко врачам в случае возникновения дисбаланса, так как это может привести к необратимым последствиям для здоровья.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например, пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий. Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например, листовые овощи и сельдерей.