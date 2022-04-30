Названы два вида полезного шашлыка Диетолог Писарева рассказала про два вида полезного шашлыка

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева заявила, что самыми полезными шашлыками являются куриный и рыбный. По словам эксперта, это наиболее лёгкие и богатые витаминами варианты этого блюда. Она добавила, что в качестве рыбного шашлыка отлично подойдёт сёмга или форель, так как они богаты Омега-3 жирными кислотами и другими полезными микроэлементами, пишет URA.RU.

Всё-таки самый безопасный — это куриный шашлык. Если это будет курица без кожи, приготовленная не на сильном огне, либо рыба — отличный выбор для шашлыка, — рассказала Писарева.

Специалист добавила, что основной вред традиционного шашлыка в том, что жир образует на мясе корочку, которая способствует образованию канцерогенных веществ.

Врач-диетолог Маргарита Королёва ранее заявила, что нельзя комбинировать белки и быстрые углеводы, поскольку из-за этого в организме запускается процесс брожения и нарушается усвоение белка. Так, например, нельзя употреблять мясные изделия с макаронами из мягких сортов пшеницы и картофелем. Эксперт добавила, что также нельзя употреблять алкоголь с газировкой. Она при этом подчеркнула, что кофе не следует смешивать ни с одним продуктом, так как он мешает усвоению микроэлементов, содержащихся в других продуктах, в том числе кальция, магния, железа и фосфора.