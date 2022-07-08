Названы абсолютные противопоказания для любой вакцинации Педиатр Татаркина назвала абсолютные противопоказания для любой вакцинации

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Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина заявил, что непереносимость компонента вакцины является абсолютным противопоказанием для проведения вакцинации. Эксперт отметила, что среди факторов, из-за которых категорически запрещено вакцинироваться, значатся высокая температура на предыдущее введение этой вакцины, а также отёк и гиперемия кожных покровов в месте введения вакцины, пишут «Известия».

Абсолютными противопоказаниями для проведения вакцинации являются непереносимость компонента вакцины, сильная реакция на предыдущее введение этой же вакцины в виде повышения температуры тела выше 40 градусов, — рассказала Татаркина.

Врач уточнила, что для выяснения дополнительных противопоказаний определённых видов вакцин следует проводить консультации со специалистами.

Онколог Иван Карасёв ранее заявил, что самым тревожным сигналом организма о проблемах со здоровьем является ноющая боль, которая возникает внезапно и долго не проходит. Эксперт уточнил, что неприятные ощущения при глотании, ночные боли в желудке, боли в желудке через пару часов после приёма пищи могут быть признаком онкологии желудочно-кишечного тракта. Он добавил, что резкая потеря веса (более 5–7 кг за месяц) может быть признаком онкологии.