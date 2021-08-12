Названо возможное наказание задержанным беглецам из ИВС в Истре

Все задержанные могут получить за побег дополнительно до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил «Москве 24» криминалист Михаил Игнатов.

Это отдельный срок и отдельная статья к тому, что они совершили до этого. Для третьего, который сам пришёл в полицию, это обстоятельство смягчит наказание, но не освободит от ответственности, — отметил эксперт.

Скорее всего обстоятельство того, что третий сдался сам, может «скосить» ему пару лет. Возможно, он получит два или три года, сообщил криминалист.

При этом все задержанные подвергнутся усиленному допросу, чтобы выяснить местонахождение оставшихся беглецов. Если им это известно и они сообщат эту информацию, то им могут смягчить возможный срок наказания, подытожил Игнатов.

Ранее в Сети появилось видео задержания силовиками двух сбежавших из ИВС в Истре. Денис Грозаву и Иван Цуркаву скрывались в съёмной квартире в Подольске.