Появилось видео задержания беглецов из подмосковного ИВС

В Сети появилось видео задержания силовиками двух сбежавших из ИВС в Истре. Денис Грозаву и Иван Цуркаву скрывались в съёмной квартире в Подольске. Об этом пишет «112».

Беглецов обнаружили в съёмной квартире в Подольске. Полицию вызывали бдительные жильцы дома, которые опознали новых «соседей» по ориентировкам, развешенным в городе. Также были задержаны арендодатели, которые сдавали квартиру беглецам.

В кадре показан полный процесс задержания сбежавших. Вначале правоохранители вошли в квартиру и приказали всем находившимся внутри лечь на пол. После был показан момент, когда двоих беглецов выводят из микроавтобуса и заводят в отделение, при этом один из них в момент задержания даже не успел обуться. Когда беглецов допрашивали, оба заявили, что задержаны за кражу.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта.