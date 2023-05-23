Названо условие переноса столицы России в Сибирь Климатолог Кокорин: столицу России могут перенести в Сибирь при потеплении климата

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Столицу России при потепления климата на пять градусов могут перенести в Сибирь, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. По его словам, альтернативой Москве могут стать Красноярск или Новосибирск.

Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск, — предположил Кокорин.

При этом он отметил, что такой сценарий возможен, но маловероятен.

Климатолог считает, что к 2050–2070-м годам температура на Земле поднимется на 2–2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. По его словам, это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что июльская жара с большой долей вероятности вернется в Центральную Россию в конце следующей недели. Тогда воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.