Названо самое опасное место для заражения коронавирусом в доме

https://static.news.ru/photo/d9caf554-9058-11ea-b97f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск заразиться коронавирусом есть даже у тех, кто соблюдает самоизоляцию. Как заявила доктор биологических наук Анча Баранова, местами повышенной опасности считаются лифт и подъезд жилого дома.

По её словам, если в лифте проедет больной с COVID-19, то в воздухе останется взвесь частиц, которая может стать источником заражения.

Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас, и вы прошли через него, — пояснила она в интервью «Известиям».

Биолог посоветовала избегать лифтов и по возможности пользоваться лестницей. По её словам, в больших пространствах находиться безопаснее, поскольку частицы вируса в воздухе не имеют большой концентрации.

В общественном транспорте риск заразиться выше, поскольку там мало воздуха и много людей. Также есть риск подхватить COVID-19 на улице, однако он крайне низкий, заключила специалист.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн допустил, что инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов, писал NEWS.ru.